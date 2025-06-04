Sunucu Veyis Ateş sosyal medyaya Atatürk düşmanı isim ile döndü. Ortadan kaybolmuştu

Hakkında, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddialarının ardından soruşturma başlatılan Eski Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, uzun süredir paylaşım yapmıyordu.

Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olarak bilinen Kadir Mısıroğlu paylaşımları yaptı.

Eski HaberTürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarıyla, kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hakkında 2 yıla kadar hapsi istenen Ateş, çalıştığı kurumdan istifa ettikten sonra uzun bir süre sessiz kalmıştı.

Ateş, 12 Şubat 2024 günü yaptığı son paylaşımının ardından peş peşe yaptığı altı Kadir Mısıroğlu paylaşımı ile dikkat çekti.

Ateş, paylaşımlarından birinde , "Canlı yayın yaparken, içimden “Üstad biraz abart mıyor musun?” diye kendi kendime sorular sordum… “Hakkını helal et Üstad; anlayamamışız anlattığını!” diyerek sana verdiğim selam ve niyazlarımı umarım ki duyuyorsundur. Hak Teâlâ sana rahmeti ile muamele etsin" ifadelerini kullandı.

VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Tam adı Abdurrahman Veyis Ateş’tir. Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din felsefesi Bölümün'den mezun oldu. Yaklaşık bir sene Cem Radyo'da çalıştı.

Ateş, TV NET’de 2006 senesinde çalışmaya başladı. Veyis Ateş, TV Net'in ana haber spikerliğini yaparken aynı zamanda 2001 yılından bu yana özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği de yaptı.

2013 senesinin Ağustos ayında Habertürk TV'ye transfer olan Veyis Ateş, Habertürk TV Genel Yayın eski Yönetmeni Erhan Çelik tarafından 25 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliğine getirildi. 15 Ocak 2016 tarihinde Habertürk TV Genel Müdürü oldu. 2018'de görevden alındı.