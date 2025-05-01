Sunucu Zeliha Saraç o haberi yayınlarken gözyaşlarını tutamadı

Bolu Kartalkaya'daki facia ile ilgili TBMM Araştırma Komisyonu'nda oğlunun son gönderdiği ses kaydını dinleten anne yürekleri yakmıştı. Komisyonda gözyaşları içinde oğlunun son ses kaydı olarak 'anne seni çok seviyorum' dediğini paylaşan annenin acısı dinleyenleri kahretti.

O anları haber esnasında yayınlarken Ekol TV Sunucusu Zeliha Saraç gözyaşlarını tutamadı. Yayınlanan görüntüler üzerine Saraç "Ben anneyim... 13 yaşındaki çocuğun son sözünü duyunca çok kötü oldum. Benim de 16 yaşında oğlum var. O annenin ne hissettiğini düşünemiyorum... dedi.