Zuhal Topal acı haberi paylaştı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.

Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'da meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybetti.

"DAYIM VE KUZENİMİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR"

Instagram hesabından dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini duyuran Zuhal Topal, "Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah'ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"LEVENT'İN KAYBI YÜREĞİMİ DAĞLADI"

Hayatını kaybeden arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafları yayınlayan ünlü isim, "Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent'in kaybı yüreğimi dağladı. Allah'ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin" notunu yazdı.