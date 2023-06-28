Sunucu Zuhal Topal'dan aşk dolu kareler

46 yaşındaki sunucu Zuhal Topal, yapımcı eşi Korhan Saygıner ile 2008 yılında evlenmişti. İkili evliliklerinin 15. yılını kutladı.
Topal'ın her biri aşk dolu olan paylaşımlarına beğeni yağdı.
Uzun süre evlilik programı sunan daha sonra ise Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal, 15. evlilik yıl dönümünü kutladı.
46 yaşındaki sunucu Zuhal Topal, yapımcı eşi Korhan Saygıner ile 2008 yılında evlenmişti. İkili evliliklerinin 15. yılını kutladı.
Topal'ın her biri aşk dolu olan paylaşımlarına beğeni yağdı.