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Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?

Amatör Lig'in önemli ekiplerinden Suadiyespor'un talihsizliği yürekleri burktu.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:41
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Süper Amatör Lig ekiplerinden Suadiyespor’un takım otobüsü bilinmeyen sebeplerden dolayı yanarken başkan Sandıkçıoğlu'nun açıklaması dikkat çekiciydi

Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
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Süper Amatör Lig ekiplerinden Suadiyespor’un takım otobüsü bilinmeyen sebeplerden dolayı yandı.

Söndürme çalışmalarının ardından hiçbir can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.

“KÜLLERİMİZDEN DOĞARIZ YİNE DE DOĞARIZ”

Kulüp Başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu ise vahim olayın ardından şunları kaydetti; “ Suadiyespor bugün, yarın ve gelecekte sporun birleştirici gücü ile spor etiğine uygun davranışlarla, sporun heyecanı ve coşkusu ile Türk futboluna katkı vermeye devam edecektir. Kulübümüz ulaşım aracının elim bir olay sonrası kaybı tüm spor camiasında büyük bir üzüntü ile karşılandı. Küllerimizden doğarız ama yine de doğarız. Sen doğmana bak güzel gün.”

TAZİYE VE DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

“Olay sonrasında taziyelerini ve desteklerini paylaşan, bu zorlu günde Suadiyespor camiasına destek veren tüm kulüplerimize, kulüp başkanlarımıza, spor adamlarına, resmi ve özel tüm kurumlara, siyaset, spor, basın ve iş dünyamızın kıymetli isimlerine, yüzlerce gerek mesajıyla gerek telefon ile gönüllerimizi kazanan her bir bireye acımıza ortak olan, hatta araç almak için bağış yapmak istediklerini beyan eden tüm vatandaşlarımıza, ağabey, kardeşlerimize teşekkür eder; Suadiyespor ve Suadiye'ye verilen güçlü destekler ve iyi dilekler için minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

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