2025’in son dolunayı, 4 Aralık’ta gerçekleşecek ve “Soğuk Süper Ay” olarak adlandırılan bu gök olayı, yılın en dikkat çekici ay görünümlerinden biri olacak.

Ay'ın yörüngesi mükemmel bir daire değildir. Ay, dolunay evresinde Dünya'ya en yakın olduğu noktaya geldiğinde buna "Süper Ay" denir.

Ay'ın yörüngesi, Güneş ve Dünya'nın yörüngelerindeki konumlarına bağlı olarak sallanıp değiştiğinden, bu en yakın ve en uzak noktaların tam uzaklıkları değişir ve bazı süper aylar diğerlerinden daha yakın veya daha uzaktır. "Süper Ay" resmi bir astronomik terim değildir, ancak genellikle enberi noktasına en az yüzde 90 yakınlıkta olan dolunayları tanımlamak için kullanılır.

Süper Ay yılda yalnızca üç ila dört kez gerçekleşir ve her zaman ardışık olarak ortaya çıkar. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin büyük bir bölümünde, yerberi ve dolunay çakışmaz.

ÖZELLİKLE CUMA AKŞAMI FOTOĞRAF İÇİN İDEAL

Dolunay teknik olarak anlık bir olay olsa da, Süper Ay 3–5 Aralık arasında dolu ve parlak görünecek. Özellikle 5 Aralık Cuma akşamı, Ay’ın gün batımından yaklaşık bir saat sonra karanlık gökyüzüne yükselmesi nedeniyle fotoğraf çekimi için en uygun zamanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu zamanlama, amatör teleskop ya da dürbün denemeleri için de ideal.

Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık kış gündönümüne yaklaşılırken, Güneş gündüz gökyüzünde daha alçak bir hat izliyor. Güneş’in tam karşısında yer alan dolunay ise bu dönemde en yüksek yay çizgisini izleyerek gökyüzünde diğer tüm dolunaylardan daha yükseğe çıkıyor.

SONRAKİ GÖKYÜZÜ OLAYI: KURT AYI

Bir sonraki önemli dolunay olayı 3 Ocak 2026’daki Kurt Ayı olacak. O da bir süper ay niteliği taşıyacak ve 2026 yılının toplam 13 dolunayının ilki olarak kayıtlara geçecek.

Bu yıl için ise gökyüzünün son sözü, etkileyici Soğuk Süper Ay’a ait.