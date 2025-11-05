Manisa ve Türkiye genelinde gökyüzünde parlayan dolunay, 2025 yılının en büyük ve en parlak ‘Kunduz Ayı’ olarak kayıtlara geçti. Süper Ay olarak da adlandırılan bu doğa olayı, ayın yörüngesinin dünyaya en yakın noktasına denk gelmesiyle ortaya çıktı.

Bu sayede ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak göründü. Manisa’da tarihi Manisa Kalesi’nin eteğinde, Fetih Mescidi’nin silueti ve dalgalanan Türk bayrağıyla birlikte görüntülenen Süper Ay, görenleri hayran bıraktı. Kentte birçok vatandaş, bu eşsiz doğa olayını cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.