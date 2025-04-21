'Süper Babaanne' Avrupa üçüncüsü oldu

Kaynak: İHA
'Süper Babaanne' Avrupa üçüncüsü oldu

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcusu 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın Avrupa 3’üncüsü oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın (74), 16-17 Nisan tarihleri arasında Estonya’da yapılan Avrupa Taekwondo Poomsea şampiyonasında Avrupa 3’üncüsü oldu.

61 YAŞ ÜSTÜ KATEGORİSİNDE YARIŞTI

Ordu’da ilerleyen yaşına rağmen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Sevgican Yalçın, Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlediği Avrupa Taekwondo Poomsea şampiyonasında 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye’yi temsil etti. Gümüş madalyayı son saniyelerde kaybeden 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın Avrupa 3’üncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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