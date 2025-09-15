Süper genç yetenek Beşiktaş'ı uçuracak. Dramlarla dolu yaşamını Şerafettin Tilki yazdı

Bu bir drama denemesi değil.

Hayatın ta kendisi.

Hani bizleri oradan buraya savuran.

Acımasız, pek de adil olmayan hayatın içinden…

Elinden tutan olmadı.

Mahalle arasında top oynayacak alan da kalmadı.

Sokaklarda ise kimseler yoktu.

Her yer ıssız ve boştu!

Ailesinin durumu ise maalesef içler acısı.

Okul bahçesinde görüp denemek için Fulya’ya getirdiler.

Daha ilk idmanda hocalar hayran kaldı.

Genç futbolcu adayı ‘rüzgar’ gibi.

Topu attı mı, tutana aşk olsun.

ADETA FIRTINA GİBİ UÇUYOR

Her iki kanatta fırtına gibi uçuyor.

Bir bakmışsın karşı kaleye, gol atıp attırıyor.

Ancak bizim konumuz farklı.

Oyuncunun babası; her iki gözünü de kaybetmiş.

Görme yeteneği yok. Buna rağmen oğlunun bir tek idmanını bile kaçırmamış.

Fulya’ya gelip tribüne oturmuş.

Yanındakiler anlatmış... Anlatmış.

Gurur duyup gitmiş. Tıpkı görmüş gibi davranıp.

Oğlunu yeşil sahada bir kez bile göremeden bu yalan dünyaya veda etmiş.

Minik kahramanımız babasız hayata tutunmaya çalışmış.

Zar, zor ayakta durabilmek için mücadeleye girmiş çocuk yaşta.

ANNESİ YATALAK KALDI

Felek bu ya. Annesi yataklara düşmüş. Yatalak hale gelmiş.

Ailesi içinde yüzü gülmeyen gencimiz, basamakları; birer değil, 4’er beşer çıkar hale gelmiş.

U-19 takımına kadar yükseldi.

Ekonomik durumu vahim!

Şans kapıyı nitekim çaldı (!)

Hocası, A takımın başına geçti.

Oyuncularına durumu anlattı. Kendi başta olmak üzere, takımda dağıtılan primlerden ek hesap oluşturuldu.

Hep destek, tam destek sağlandı.

Kahramanız boş durmadı. Çalıştı çabaladı. Takımda kendine yer açtı.

Yetinmedi.

Milli takıma kadar yükseldi.

O da kesmedi, A takım idmanına yatay geçiş de bulundu.

NEREDEN NEREYE

Geçtiğimiz hafta içinde Beşiktaş kulübü, altyapıdan beş futbolcunun profesyonel yapıldığını açıkladı.

Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel.

İşte bu gençler içinde, özet kesit sunduğumuz kahramanız da mevcut.

Oyuncu: Devrim Şahin.

Hoca: Serdar Topraktepe

Nerden nereye.

Tebrikler Serdar hocam.

Başarılar Devrim.

Hikayeniz herkese ibret olsun.

Allah gönlünüze göre versin.

İyiler; her zaman kazanır.

Futbolda bile.