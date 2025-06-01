Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu: İstanbul Karadeniz'e karşı

Süper Lig'de sezon Samsunspor - Kayserispor ve Bodrumspor- Beşiktaş karşılaşmalarıyla sona erdi. Siyah beyazlılar Bodrumspor'u 4-0 yenmesine rağmen ligi dördüncü bitirdi. Samsunspor ise son dakikalarına 1-0 yenik girdiği karşılaşmada 90+5 ve 90+8'de bulduğu iki golle üç puan aldı ve sezonu Beşiktaş'ın üstünde üçüncü tamamladı.

MAÇLAR 2026 OCAK AYINDA OYNANACAK

Bu skorlarla ilk defa dört takım arasında yapılacak Süper kupa eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre şampiyon Galatasaray Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Lig ikincisi Fenerbahçe'nin rakibiyse Samsunspor oldu. Maçlar 2026 ocak ayında yapılacak.