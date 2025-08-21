Süper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyor

Memphis Depay Avrupa'daki Lyon, Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid deneyimlerinin ardından Güney Amerika'nın yolunu tutmuştu. 2024 yaz transfer döneminde büyük liglerden gelen ilgiye karşın tercihini Brezilya ekibi Corinthians'tan yana kullanan Memphis Depay 1 yıllık aradan sonra Avrupa futboluna geri dönmeye hazırlanıyor.

MEMPHIS DEPAY AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Memphis Depay, 2026 Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer almak için Avrupa'ya dönmek istiyor. Yıldız oyuncu için bu yaz Avrupa'dan yoğun bir ilgi olmadığı buna karşın oyuncuya teklifler olabileceği aktarıldı.

Corinthians'ta maddi problemler de yaşayan Memphis Depay'ın ise her koşulda Brezilya'dan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Eljif Elmas eski takımına dönebilir!

Galatasaray Sane'nin parasını buldu!

MEMPHIS DEPAY BEŞİKTAŞ'A SICAK

Memphis Depay için çıkan haberin detaylarında, Beşiktaş'ın 31 yaşındaki oyuncu ile temasta olduğu kaydedildi. Santrfor hattında tek seçeneği Tammy Abraham olan Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerine kadar Memphis Depay için girişimini sürdüreceğinin altı çizildi.

Memphis Depay'ın ise maaş konusunun aşılması durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Merih Demiral sürprizi! Süper Lig devine imza atacak: Uçağının ne zaman ineceği bile belli oldu

Türk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım şike ve bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...