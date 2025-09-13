Süper Lig çıldırdı...141 futbolcu!

Trendyol Süper Lig’de yaz transfer dönemi adeta yabancı akınına sahne oldu. Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre kulüpler toplam 213 transfer gerçekleştirirken, bunların 141’i yabancı futbolculardan oluştu. Ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ve Gençlerbirliği bu dönemin en çok transfer yapan takımları oldu.
KOCAELİSPOR YABANCI TRANSFERLERİNDE ZİRVEDE
Süper Lig’e bu sezon yükselen Kocaelispor, transfer döneminin en hareketli takımı oldu. Yeşil-siyahlılar, kadrosuna kattığı 18 futbolcunun 14’ünü yabancılardan seçti. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 18 transferin 13’ünde yabancı futbolculara yöneldi.
TRABZONSPOR TÜM TRANSFERLERİNİ YABANCIDAN YANA KULLANDI
Yeni sezona iddialı giren Trabzonspor, kadrosuna 8 yeni futbolcu ekledi. Bordo-mavililerin tüm transferleri yabancı oyunculardan oluştu. Trabzonspor, yurt içinden sadece Beşiktaş’tan Ernest Muçi’yi kiraladı.
DEV KULÜPLERİN TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ
En çok konuşulan kulüplerden Fenerbahçe 10 transferin 8’ini yabancı futbolculardan yaparken, Beşiktaş 12 oyuncu aldı ve bunların 7’si yabancı oldu. Galatasaray ise 4 transferle dönemi en sakin geçiren takım olarak öne çıktı ve yalnızca 2 yabancı oyuncuya imza attırdı.
Süper Lig kulüplerinin transferleri
Takım Toplam transfer Yabancı
Kocaelispor 18 14
Gençlerbirliği 18 13
Antalyaspor 17 11
Samsunspor 11 10
Alanyaspor 13 8
Eyüpspor 16 8
Fenerbahçe 10 8
Kayserispor 13 8
Trabzonspor 8 8
Gaziantep FK 13 7
Beşiktaş 12 7
Fatih Karagümrük 11 7
Göztepe 9 7
Başakşehir 12 6
Kasımpaşa 11 6
Çaykur Rizespor 10 6
Konyaspor 7 5
Galatasaray 4 2