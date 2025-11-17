Trendyol Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Şampiyonluğu çok isteyen yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, savunma bölgesine takviye yapmaya karar verdi.

Süper Lig devi Antonio Rüdiger ile ilk teması kurdu! - Resim : 2

FENERBAHÇE ANTONIO RUDIGER İLE TEMAS KURDU

Kanarya, bu bölgeye yapacağı takviyeyle tüm dünyada ses getirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda gündemine Real Madrid'de forma giyen Antonio Rüdiger'i aldı.

Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli savunmacı için harekete geçen yönetim, menajerler aracılığıyla nabız yokladı ve beklemeye geçti.

