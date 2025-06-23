Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Orkun Kökçü harekatı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer planlanan bölgeler arasında orta saha yer alıyor. Rus ekibi CSKA Moskova'nın genç futbolcusu Matvey Kislyak'ın adı Fenerbahçe'yle anılırken Portekiz basınından sürpriz bir iddia geldi.

FENERBAHÇE'DEN ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI

A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yle ilgilendiği belirtildi.Haberde, Benfica'nın Orkun'u 25 milyon euroya transfer ettiği ve 40 milyon eurodan daha düşük bir bedelle ayrılığa onay vermeyeceğine dikkat çekildi.

Ek olarak milli futbolcunun bu yaz transfer dönemi için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu ifade edildi.

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 51 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 9 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2 maçta da süre alırken 2 asist kaydetti.