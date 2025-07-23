Süper Lig devi bombayı patlattı! Hakim Ziyech ezeli rakibe imzayı atıyor

Katar ekibi Al Duhail'den ayrılan ve bonservisini eline alan Hakim Ziyech için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Katar macerası kısa süren ve kendisine kulüp arayan 32 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu, Türkiye'ye geri dönüyor. Süper Lig devi, Hakim Ziyech için harekete geçerken beklenen haber de geldi.

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HAKIM ZIYECH'E SERDAL ADALI ONAY VERMEMİŞ

Akşam'da yer alan habere göre; Tekrarda Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakan Hakim Ziyech, özellikle İstanbul devlerinden Beşiktaş'ın gündemine geldi. Ancak Başkan Serdal Adalı'nın, Hakim Ziyech transferini veto ettiği ve oyuncuya sıcak bakmadığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından, Hakim Ziyech de rotayı bir diğer Süper Lig devine çevirdi.

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TRABZONSPOR HAKIM ZIYECH'E İMZA ATTIRABİLİR

Çıkan haberin detaylarında Hakim Ziyech'in Galatasaray'ın ezeli rakibi Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlandığı kaydedildi. Bonservisi elinde olan Hakim Ziyech'in de transfere sıcak baktığı ve Trabzonspor'a imza atabileceği aktarıldı.

Öte yandan Hakim Ziyech için ülkesi Fas'tan da tekliflerin olduğu bilinirken, oyuncunun tercihinin Türkiye'den yana olduğu vurgulandı.

Katar ekibi Al Duhail ile 13 karşılaşmada boy gösteren Hakim Ziyech, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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