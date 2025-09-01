Süper Lig devi Vaclav Cerny'yi resmen bitirdi!

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Vaclav Cerny'yi kadrosuna katıyor. Kara Kartal, oyuncunun ardından kulübü Wolfsburg ile de anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, başarılı oyuncunun transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Cerny, transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN KASASINDAN ÇIKACAK RAKAM DA BELLİ OLDU

Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek.

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oldu
Süper Lig devi Vaclav Cerny'yi resmen bitirdi!
MHP'li isimden dikkat çeken 'tutuklama' açıklaması! 'Çok ağır...'
Fuhuş baskınında soluğu çatıda aldılar. Koca şehir bu olayı konuşuyor
Fenerbahçe teknik direktörlüğüne sürpriz isim
