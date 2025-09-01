Süper Lig devi Vaclav Cerny'yi resmen bitirdi!

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, başarılı oyuncunun transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Cerny, transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN KASASINDAN ÇIKACAK RAKAM DA BELLİ OLDU

Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek.



Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

