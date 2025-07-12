Süper Lig devi yeni transferini Türkiye'ye getirdi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, Belçika temsilcisi Cercle Brugge’da forma giyen Felipe Augusto ile ve kulübü ile anlaşmaya varmıştı. Karadeniz ekibi, yıldız oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

FELIPTE AUGUSTO TRABZON'A GELDİ!

Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı 21 yaşındaki futbolcu, Trabzon’da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından takıma katılacak.

Geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro League’de forma giyen Augusto, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekmişti.



Yeni transferin Trabzonspor’un 15 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampında yer alması planlanıyor.