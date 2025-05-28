Süper Lig devi yılın transferini bitiriyor! Bernardo Silva yeşil ışık yaktı

Şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek final hedefiyle yola çıkan Galatasaray çıtayı en tepeye koydu. Bir yandan Osimhen’in bonservisi için 65 milyon euro seviyesinde rakamları gözden çıkaran Sarı-kırmızılılar, diğer taraftan dünyaca ünlü yıldızlarla temas kurmaya devam ediyor.

Mertens’in yerine klas bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, adaylar arasındaki Kevin De Bruyne’nin Napoli’ye gitmesinin ardından rotayı tamamen Manchester City’nin bir başka süperstarına çevirdi.

GALATASARAY'DAN BERNARDO SILVA BOMBASI

Galatasaray, artık rotasını tamamen Bernardo Silva'ya çevirmiş durumda. Cimbom, Portekizli yıldızı kadrosuna katarak transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

DURSUN ÖZBEK GARDI'YE YETKİYİ VERDİ

Başkan Dursun Özbek’in transferde tam yetki verdiği İtalyan menajer Gardi’nin, Bernardo Silva ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 'Kulüpler anlaşırsa neden olmasın' mesajını ilettiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, şimdi Manchester City’nin Silva kararını bekleyecek.