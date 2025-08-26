Süper Lig devinde Daichi Kamada sesleri!

Son yılların en iyi başlangıçlarından birisini yapan Trabzonspor, 3'te 3 ile zirvenin ortağı oldu. Rakiplerini 1-0'lık skorlarla geçerek 9 puan toplayan bordo- mavililerde gündemde takıma yapılacak yeni takviyeler bulunuyor.

FATİH TEKKE MAÇ SONU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fatih Tekke'nin açıklamaları bordo-mavili takımda önümüzdeki dönemin en önemli ihtiyacını da gözler önüne serdi: Lider oyuncu eksikliği. Fatih Tekke, "Çocukların tedirginlikleri var, lider oyuncuya ihtiyacımız var" vurgusuyla transfer döneminin bitimine sayılı günler kala hala oyuncu eksikliklerinin olduğuna vurgu yaptı.

Yönetim de radarına aldığı iki oyuncu için harekete geçti.

HÜCUMA YÖN VERECEK BİR İSİM



Bordo-mavililerde sakatlıktan yeni dönen isimlerin henüz tam hazır olmaması, hücum hattında final paslarında yaşanan sorunlar ve özellikle merkezde yönlendirici bir oyuncu eksikliği, teknik ekibin de gündeminde.

DAICHI KAMADA YAKIN

Bir süredir görüşmelerde bulunulan Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Kamada ve Botafogo'nun Venezuelalı yıldızı Savarino listedeki isimler.



İki futbolcu için de temaslarda bulunan bordo-mavili yönetim birini getirecek. Kamada'nın bir yıllık sözleşmesi kaldığı için Japon oyuncunun transferi daha yakın gözüküyor.



İddialara göre İngiliz ekibi, oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlayacak.

