Süper Lig devinden Firmino bombası. Takımı kadro dışı bırakmıştı

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Süper Lig devinden Firmino bombası. Takımı kadro dışı bırakmıştı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hali forması giyen Firmino’ya Süper Lig devi talip oldu. Brezilyalı futbolcunun takımında kadro dışı kalması transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Suudi Arabistan’da Al Ahli forması giyen Roberto Firmino, yabancı kuralı kadro dışı kaldı. Brezilyalı futbolcunun hocası Matthias Jaissle, tecrübeli oyuncunun kararı profesyonelce karşıladığını belirterek, oyuncunun sadece Asya Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebileceğini söyledi.

Ancak yeni transfer Galeno’nun kadroya eklenmesi için gözden çıkarılan Firmino’nun takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrılık kararına hem tecrübeli oyuncunun hem de Suudi Arabistan ekibinin sıcak baktığı öğrenildi.

Fanatik’te yer alan habere göre, Firmino’ya Süper Lig’den talip çıktı. Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe’nin girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim, Teknik Direktör Mourinho’nun onay vermesi durumunda hızla harekete geçerek ara transferin bitimine kadar imzayı attırmayı hedefliyor.

Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Firmino ile Fenerbahçe dışında çok sayıda kulübün ilgilenmesi bekleniyor.

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