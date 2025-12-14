İngiltere Premier Lig'de uzun süredir Liverpool forması giyen ve Merseyside ekibiyle başarıdan başarıya koşan Mohamed Salah, geçen hafta oynanan Leeds United mücadelesinin ardından yaptığı açıklamalarla gemileri yakmıştı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılırken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY MOHAMED SALAH'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre: Suudi Arabistan kulüplerinin dışında Mohamed Salah ile Galatasaray da ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismin menajeriyle iletişime geçtiği kaydedildi.

Haberde, Galatasaray'ın Mohamed Salah'ın menajerine oyuncusu için yıllık 15 milyon euro gibi bir maaş teklif edebileceklerini söylediği belirtildi. Ancak, 33 yaşındaki yıldızın 20 milyon euroluk talepte bulunabileceği bilgisine yer verildi.

SEZON RAKAMLARI

Mohamed Salah, bu sezon kırmızılılarla 20 resmi maçta boy gösterdi. 1.75 boyundaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 5 gol ve 4 asist üretti.