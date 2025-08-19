Süper Lig devinden Renato Sanches bombası!

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devinden Renato Sanches bombası!

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor, büyük bir transfer daha yapabilir. Menajerler tarafından, bordo-mavili ekibe Paris Saint-Germain'in yıldız orta sahası Renato Sanches önerildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde yıldız bir ismi gündemine aldı. Karadeniz ekibinin hedefi, Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Ranato Sanches. Portekizli oyuncu, menajerler tarafından bordo-mavililere önerildi.

FATİH TEKKE KARAR VERECEK

Oyuncunun sakatlık geçmişini değerlendirmeye alan Fatih Tekke, Renato Sanches'in transferi konusunda son sözü söyleyecek. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.

