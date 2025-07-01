Süper Lig devinden yılın bombası! Sadio Mane İstanbul'a geliyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da Sadio Mane defteri kapanıyor. Yeni adresi merak konusu olan ve adı Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Senegalli oyuncu için harekete geçildi.

SADIO MANE SÜPER LİG'E GELİYOR

Aksam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Al-Nassr'da Sadio Mane ile bu yaz yollar ayrılacak. Senegalli yıldız, kendisine yeni kulüp arıyor ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Haberde, Al-Nassr'dan ayrılacak olan Sadio Mane için Fenerbahçe, yeniden kolları sıvadı. Tekrar girişimlerine başlayan sarı-lacivertliler, Senegalli yıldıza iyi bir teklifte bulunmaya ve görüşmeler için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

GEÇEN SEZON 22 GOLE GOLE KATKI VERDİ

Sadio Mane, geçen sezon Al-Nassr formasıyla 47 resmi maça çıktı. Toplam 4033 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu takımına 8 gol ve 14 asistlik katkı verdi.