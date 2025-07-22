Süper Lig devine sürpriz öneri: Stephan El Shaarawy

Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Trabzonspor’a Roma forması giyen Stephan El Shaarawy önerildi.

Kariyerinde Milan, Monaco, Roma gibi büyük kulüpler olan İtalyan futbolcu hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Tekke vereceği öğrenildi. Tekke, “Alınsın” şeklinde rapor verirse Fırtına, Roma ile masaya oturacak.

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Kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.5 milyon euro. Ancak Roma elinden çıkarmak istediği için bonservis talep etmeyebilir.

Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 Serie A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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