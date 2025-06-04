Süper Lig devleri 53 milyonluk yıldız için karşı karşıya geldi

Önümüzdeki sezona iddialı kadrolarla girmek isteyen Süper Lig kulüpleri transfer yarışında da karşı karşıya geldi.

Alman BILD gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor, RB Leipzig'in Alman yıldızı Timo Werner'i transfer etmek için harekete geçti.

Özellikle Fenerbahçe'nin bu transferde daha istekli olduğunun altı çizilen haberde RB Leipzig'in oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

53 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

RB Leipzig, 2020 yazında 53 milyon euroya Chelsea'ye sattığı Timo Werner'i 2022 yazında 20 milyon euro ödeyerek geri almıştı.

RB Leipzig, son 1,5 yılı Tottenham'da kiralık geçiren ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Timo Werner'in bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirledi.