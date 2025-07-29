Süper Lig devleri ile anılıyordu! Joao Felix'ten sürpriz transfer

Kaynak: AA
Süper Lig devleri ile anılıyordu! Joao Felix'ten sürpriz transfer

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız Joao Felix geleceği hakkında kararını verdi. Tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İngiltere'nin Chelsea takımından Portekizli futbolcu Joao Felix'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Al Nassr Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki Felix'in transfer edildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 30 milyon avroya gerçekleştiği, bu bonservis bedelinin bonuslarla 50 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

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Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon avro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon avro karşılığında ise Chelsea'ye transfer oldu.

Portekizli hücum oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milan'da 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

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