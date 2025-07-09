Süper Lig devleri ile anılıyordu! Leandro Paredes anlaşmayı sağladı

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Süper Lig devleri ile anılıyordu! Leandro Paredes anlaşmayı sağladı

Süper Lig devlerinin gündeminde olan Arjantinli yıldız orta saha Leandro Paredes geleceği hakkında kararını verdi. 29 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği kulübe dönüyor.

Roma forması giyen Leandro Paredes'in ismi uzun süredir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türk kulüpleriyle anılıyordu. Ancak tecrübeli orta saha, kariyerine ülkesi Arjantin'de devam etme kararı aldı.

LEANDRO PAREDES BOCA'YA DÖNÜYOR

Alt yapısından yetiştiği Boca Juniors ile prensip anlaşmasına varan Paredes, eski takımına dönmeye hazırlanıyor. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin ardından Roma ile de anlaşma sağlandı.

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3.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Transferin yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde Arjantin'e giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

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