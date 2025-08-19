Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya'nın Rennes'e 1-0 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasında Adrien Rabiot ile Jonathan Rowe arasında hararetli bir kavga yaşanmıştı.

DE ZERBI İKİ OYUNCUYU DA KADRO DIŞI BIRAKTI

Bu olayın ardından Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi iki oyuncuyu da kadro dışı bırakarak takım antrenmanlarından uzaklaştırdı.

MARSILYA RABIOT VE ROWE'U SATMAK İSTİYOR

Fransız basını, Marsilya yönetiminin iki yıldız oyuncuyu da elden çıkarmak istediğini ve transfer tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu yazdı.

SÜPER LİG DEVLERİ İLGİLENİYORDU

İki oyuncuyla da Süper Lig devleri ilgileniyordu. Geçtiğimiz yaz Galatasaray Fransa Milli Takımı'nın orta sahasında düzenli olarak forma giyen Rabiot'yu transfer etmek istemiş ancak girişimleri sonuçsuz kalmıştı. 30 yaşındaki oyuncu tercihini Marsilya'dan yana kullanmıştı.

Öte yandan Jonathan Rowe ise bu yaz transfer döneminde sol kanat arayışlarına giren Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Son olarak siyah beyazlı kulüp 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun durumunu yakından takip ediyordu.

FIRSAT TRANSFERİ ŞANSI DOĞABİLİR

Marsilya'da yaşanan bu gelişme sonrası Süper Lig devleri hem Rabiot hem de Rowe'un durumunu fırsat transferi olarak yeniden değerlendirebilir.