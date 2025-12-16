Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak karşılaşmaların ardından devre arası transfer dönemi resmen başlayacak. Zirve yarışındaki kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için temaslarını hızlandırırken gözler Avrupa’da forma giyen yıldız isimlere çevrildi.

TÜM BAYERN MUNIH PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Bu süreçte adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Leon Goretzka’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Instagram hesabında kulübüyle ilgili tüm paylaşımları kaldırdı. Bu gelişme, Alman futbolcunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Uzun süredir Bayern Münih’te forma giyen Goretzka’nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması ve yeterli süre bulamaması, ayrılık ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Alman basınında da deneyimli oyuncunun yeni bir meydan okuma aradığına dair yorumlar öne çıkıyor.

GALATASARAY SANE FAKTÖRÜYLE BİR ADIM ÖNDE

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde Bayern Münih ile resmi temaslara başlaması beklenirken sarı kırmızılıların Leroy Sane faktörünü devreye sokabileceği konuşuluyor. Bayern Münih’te birlikte oynayan iki oyuncu arasındaki yakın ilişkinin, Galatasaray lehine bir avantaj yaratabileceği ifade ediliyor.

INSTAGRAM HAMLESİ AYRILIK SİNYALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Goretzka cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken Instagram’daki bu hamle transfer piyasasında “ayrılık sinyali” olarak değerlendirildi. Süper Lig’de dengeleri değiştirebilecek bu olası transferin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.