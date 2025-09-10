Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!

Süper Lig devlerinin peşinde olduğu Christian Eriksen, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile anlaşmaya vardı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un teklif yaptığı Christian Eriksen, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg’a transfer oluyor.

WOLFSBURG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Danimarka basınından Tipsbladet’in haberine göre; Wolfsburg, 33 yaşındaki Christian Eriksen ile anlaşmaya vardı.

ERIKSEN ALMANYA’YA UÇTU

Eriksen’in sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Almanya’ya gittiği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SÜPER LİG DEVLERİ İLGİLENMİŞTİ

Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Eriksen bu yaz transfer döneminde Süper Lig’den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un gündemine gelmişti. Ancak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan deneyimli yıldız tercihini Bundesliga’dan yana yaptı.

Son Haberler
CHP'de bir şok istifa daha!
CHP'de bir şok istifa daha!
Seyir halinde alev alan TIR hurdaya döndü!
Seyir halinde alev alan TIR hurdaya döndü!
Çayönü’nde şaşırtan keşif! 9 bin 500 yıllık sır çözüldü: Kamusal alanın izleri
Çayönü’nde şaşırtan keşif! 9 bin 500 yıllık sır çözüldü
Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası
Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!