Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un teklif yaptığı Christian Eriksen, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg’a transfer oluyor.

WOLFSBURG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Danimarka basınından Tipsbladet’in haberine göre; Wolfsburg, 33 yaşındaki Christian Eriksen ile anlaşmaya vardı.

ERIKSEN ALMANYA’YA UÇTU

Eriksen’in sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Almanya’ya gittiği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SÜPER LİG DEVLERİ İLGİLENMİŞTİ

Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Eriksen bu yaz transfer döneminde Süper Lig’den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un gündemine gelmişti. Ancak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan deneyimli yıldız tercihini Bundesliga’dan yana yaptı.