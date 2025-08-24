Süper Lig devleriyle anılan Jonathan Rowe'un yeni adresi belli oldu!

Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Jonathan Rowe'un yeni adresi belli oldu. Rabiot ile kavga ettikten sonra Marsilya tarafından satış listesine konulan İngiliz kanat oyuncusu Bologna'ya transfer oldu.

Bu yaz döneminde kadrolarını sol kanat transferiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Jonathan Rowe'un yeni adresi belli oldu.

İtalya ekibi Bologna, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından Jonathan Rowe'u kadrosuna kattı.

Bologna Kulübü, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya basınında, transferin 19,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Norwich City'de başlayan Rowe, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.

Genç futbolcu, Marsilya kariyerinde 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Marsilya, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri nedeniyle transfer listesine koymuştu.

