Süper Lig ekibi Alex'i açıkladı

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Süper Lig ekibi Alex'i açıkladı

Süper Lig ekibi Sivasspor, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon transfer hamlelerine devam ediyor. Kırmızı-Beyazlı kulüp, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İmza töreni, Sivas’a gelen Pritchard ve kulüp başkan vekili Bahattin Eken’in katılımıyla gerçekleşti.

Alex Pritchard’ın transferinin kulüp için büyük bir kazanım olduğunu belirten Bahattin Eken, "İngiltere futbolunun parlak isimlerinden Alex’i aramıza katmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçen sezon sosyal medya üzerinden taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle gündeme gelen bu transfer, nihayet gerçekleşti. Alex’in saha içi ve dışı liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Pritchard ise transfer sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “İngiltere dışında ilk kez oynayacağım için heyecanlıyım. Türkiye Ligi’nin güçlü yapısında Sivasspor ile başarılar elde etmek için sabırsızlanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Alex Pritchard kimdir?
3 Mayıs 1993 doğumlu Alex Pritchard, futbol kariyerine West Ham United altyapısında başladı. Tottenham, Peterborough, Swindon Town, Brentford, Norwich, Huddersfield ve Sunderland gibi takımlarda forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Birmingham’da oynadı. Pritchard kariyeri boyunca 368 maçta 48 gol attı, 66 asist yaptı.

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