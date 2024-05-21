Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı

Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, sezon başında kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüp, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile bildirdi.

Sosyal medyadan duyuruldu

Başakşehir'in ayrılık açıklamasında, "Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Abeid'in performansı

31 yaşındaki Mehdi Abeid, bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maçta görev alarak 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Abeid'in katkıları için kulüp, kendisine teşekkür etti ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.