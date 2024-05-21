Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı
Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala RAMS Başakşehir'de flaş bir ayrılık kararı alındı.

Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, sezon başında kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüp, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile bildirdi.

Sosyal medyadan duyuruldu
Başakşehir'in ayrılık açıklamasında, "Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Abeid'in performansı
31 yaşındaki Mehdi Abeid, bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maçta görev alarak 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Abeid'in katkıları için kulüp, kendisine teşekkür etti ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

gog03tbxsaaunkk.jpeg

İlgili Haberler
Dursun Özbek yüzde 60'la seçildi
Mehmet Büyükekşi imzayı attı. Herkes sevindi
Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu
Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu
Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi
Son Haberler
Federasyonda Mesut Özil sürprizi. Mehmet Büyükekşi ile buluştu Spor
Federasyonda Mesut Özil sürprizi. Mehmet Büyükekşi ile buluştu
Polonya Gniezno'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti Dünya
Polonya Gniezno'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti
Sinan Engin yanıldı Spor
Sinan Engin yanıldı
Ölümlü kazaya karışan tanker şoförü ihbarda bulunup, sonra kaçmış Gündem
Ölümlü kazaya karışan tanker şoförü ihbarda bulunup, sonra kaçmış
CHP'li başkana hapis cezası şoku Gündem
CHP'li başkana hapis cezası şoku
Yolcu minibüsü ile traktör Demirci Köyü Tüneli'nde çarpıştı: 11 yaralı Yerel Haberler
Yolcu minibüsü ile traktör Demirci Köyü Tüneli'nde çarpıştı: 11 yaralı
Sivas Doğanşar’da kaybolan yaşlı adam her yerde aranıyor Yerel Haberler
Sivas Doğanşar’da kaybolan yaşlı adam her yerde aranıyor