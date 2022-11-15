Karagümrük'ün stadı değişiyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te stadyum konusunda gelişme yaşandı. Süper Lig'de 2.5 sezonluk serüveninde Atatürk Olimpiyat, Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Vodafone Park, Kocaeli, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumları'nda maçlarını oynayan Fatih Karagümrük'ün ligin ikinci yarısındaki adresi belli oldu.

Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarısında maçlarını Esenler Erok Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye Kupası'nda Karagümrük, Kırşehirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmayı Erok Stadı'nda oynamıştı.



OLİMPİYAT STADI ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BAKIMA GİRİYOR

Bu süreçte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na, Şampiyonlar Ligi finali öncesi bakım-onarım çalışması yapılacak.

KARAGÜMRÜK'ÜN LİGDEKİ DURUMU

Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük; ligin 14 haftalık sürecinde 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 6 yenilgi elde etti ve 13 puanla 15. sırada yer aldı.