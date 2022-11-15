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Karagümrük'ün stadı değişiyor

Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, Dünya Kupası arasından sonra maçlarını Esenler Erok Stadyumu'nda oynayacak.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:51
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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük maçlarını Esenler Erok Stadyumu'nda oynayacak

Karagümrük'ün stadı değişiyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te stadyum konusunda gelişme yaşandı. Süper Lig'de 2.5 sezonluk serüveninde Atatürk Olimpiyat, Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Vodafone Park, Kocaeli, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumları'nda maçlarını oynayan Fatih Karagümrük'ün ligin ikinci yarısındaki adresi belli oldu.

Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarısında maçlarını Esenler Erok Stadyumu'nda oynayacak.  Türkiye Kupası'nda Karagümrük, Kırşehirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmayı Erok Stadı'nda oynamıştı.


OLİMPİYAT STADI ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BAKIMA GİRİYOR
Bu süreçte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na, Şampiyonlar Ligi finali öncesi bakım-onarım çalışması yapılacak.

KARAGÜMRÜK'ÜN LİGDEKİ DURUMU
Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük; ligin 14 haftalık sürecinde 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 6 yenilgi elde etti ve 13 puanla 15. sırada yer aldı.

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