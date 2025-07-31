Süper Lig ekibi futbolcuyu tehdit mi etti? Vahim iddia

Antalyaspor’un 2021-2022 sezonunda Konyaspor’dan transfer ettiği Deni Milosevic hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Bosna Hersek merkezli Reprezentacija sitesine göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Antalyaspor’u FIFA’ya şikayet etti. Haberde ayrıca Milosevic’in kulüp yöneticileri tarafından tehdit edildiği öne sürüldü.

YALAN VAATLER VE TEHDİT İDDİASI

Haberde, sürecin kulüp tarafından verilen boş vaatlerle ve kişisel tehditlerle geçtiği ancak Milosevic’in pes etmediği vurgulandı. Yabancı basında yer alan yorumlara göre, tecrübeli oyuncu son ana kadar sabırlı ve kararlı bir duruş sergiledi.

TÜRKİYE’DEN AYRILDI, SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Antalyaspor ile bir yıldan fazla süredir devam eden alacak sorunu nedeniyle FIFA’ya başvurduğu belirtilen Milosevic’in, ödeme planı görüşmeleri sırasında Türkiye’den ayrıldığı iddia edildi. Oyuncunun, sözleşmesini tek taraflı feshettiği ve kulüple olan bağını kopardığı ifade ediliyor.

HOLLANDA'DAN KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYOR

Antalyaspor’un oyuncuya 500 bin Euro’nun biraz üzerinde bir ödeme yaptığı ancak tarafların uzlaşamadığı bildirildi. Öte yandan, Deni Milosevic’in Hollanda’dan bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu belirtildi. Transfer sürecini ise futbolcunun menajerliğini üstlenen babası Cvijan Milosevic yönetiyor.