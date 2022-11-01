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Giresunspor galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor’da, galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 18:04
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Süper Lig ekibi Giresunspor 8 maçtır kazanamıyor

Giresunspor galibiyete hasret
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Ligde en son 3. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla yenebilen teknik direktör Hakan Keleş'in öğrencileri, o müsabakadan sonra çıktığı 8 maçta sahadan 3 puanla ayrılamadı.

Yeşil beyazlı ekip, Kasımpaşa galibiyetinin ardından oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik elde edebildi. Ligde oynadığı son maçta Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Giresunspor, 13. hafta mücadelesinde cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde kendisi gibi küme düşme potasında bulunan İstanbulspor'u konuk edecek. (İHA)

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