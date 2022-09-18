18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Volkan Demirel adım adım Hatayspor'a

Hatayspor'da geri sayım başladı. Volkan Demirel'in takımın başına geçmesi an meselesi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 16:02
Takip Et

Süper Lig ekibi Hatayspor Volkan Demirel'i takımın başına geitriyor

Volkan Demirel adım adım Hatayspor'a
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta görevinden istifa etti. Hatayspor'da gözler yeni teknik direktöre çevrilirken, yönetim Volkan Demirel ile görüşmelere başladı.

Son olarak Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in Süper Lig'de mücadele eden bir takımda görev almaya sıcak baktığı biliniyor. Taraflar arasında yapılacak son görüşmeden sonra Hatayspor'un kararı netleşecek.

ARADA NELER OLACAK?
Öte yandan Hatayspor, milli arada yapılan bu değişikliğin takıma yarar getireceği görüşünde. Göreve yeni gelecek teknik adamın, milli maçlar sebebiyle verilen arada takımla birlikte vakit geçirebilecek.
Hatayspor'da sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti. Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
1
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
2
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
3
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
5
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
6
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
7
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Tokat’ta orman yangını
﻿Tokat’ta orman yangını
﻿Tokat’ta orman yangını
﻿Gümüşhane’de kimliği olmayan adayı KPSS’ye polis yetiştirdi
﻿Gümüşhane’de kimliği olmayan adayı KPSS’ye polis yetiştirdi
﻿Gümüşhane’de kimliği olmayan adayı KPSS’ye polis yetiştirdi
﻿Japonya’yı vuran Nanmadol Tayfunu’nda 21 kişi yaralandı
﻿Japonya’yı vuran Nanmadol Tayfunu’nda 21 kişi yaralandı
﻿Japonya’yı vuran Nanmadol Tayfunu’nda 21 kişi yaralandı
﻿Sınav yerine 1 saat erken geldi ama sınavı kaçırdı
﻿Sınav yerine 1 saat erken geldi ama sınavı kaçırdı
﻿Sınav yerine 1 saat erken geldi ama sınavı kaçırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.