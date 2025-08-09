Süper Lig ekibi transferde çıldırdı! Aynı anda 8 ismi açıkladılar: Taraftarlar çılgına döndü

Kaynak: AA
Süper Lig ekibi transferde çıldırdı! Aynı anda 8 ismi açıkladılar: Taraftarlar çılgına döndü

Trendyol Süper Lig'in köklü ekibi Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, transfer tahtalarının açıldığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu gelişmenin ardından daha önce anlaşmaya varılan 8 ismi resmen duyurdu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, transfer ettiği 8 oyuncunun lisansını çıkardı.

Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın'ın dün yaptığı "transfer tahtasının açıldığını" duyurunun ardından yeni transferlerin lisansı da çıkarıldı.

Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdularSüper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular

yy.jpeg

Süper Lig'de büyük Emre Mor sürprizi! Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atıyorSüper Lig'de büyük Emre Mor sürprizi! Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atıyor

Kayseri temsilcisinin yeni transferleri Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'nin lisans işlemleri tamamlandı.

Galatasaray yeni kalecisiyle resmen anlaşmaya vardı! Havalimanı hıncahınç dolacak: İşte o isim...Galatasaray yeni kalecisiyle resmen anlaşmaya vardı! Havalimanı hıncahınç dolacak: İşte o isim...

Victor Osimhen daha sahaya ayak basmadan rekor kırdı! Dünyada başka bir örneği yok: Herkes bunu konuşuyorVictor Osimhen daha sahaya ayak basmadan rekor kırdı! Dünyada başka bir örneği yok: Herkes bunu konuşuyor

Beşiktaş'tan dünyayı sarsacak transfer! Kulübüyle anlaşma sağlandıBeşiktaş'tan dünyayı sarsacak transfer! Kulübüyle anlaşma sağlandı

Son Haberler
ÖSYM, yeni YKS tercih kılavuzunu yayımladı
ÖSYM, yeni YKS tercih kılavuzunu yayımladı
Diyanet iktidarı bile çileden çıkardı! Hilal Köylü kulis bilgilerini paylaştı
Diyanet iktidarı bile çileden çıkardı! Hilal Köylü kulis bilgilerini paylaştı
Ndidi'den taraftara mesaj var! Forma numarası belli oldu
Ndidi'den taraftara mesaj var! Forma numarası belli oldu
Damat denize atıldı! Kötülükler geride kaldı
Damat denize atıldı! Kötülükler geride kaldı
Hayırseverler çadır kentte kalan çocukları sevindirdi
Hayırseverler çadır kentte kalan çocukları sevindirdi