Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda teknik direktör değişikliğine giden kulüplere bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Gaziantep FK, Antalyaspor, Eyüpspor ve Kayserispor'un ardından başkent ekibi Gençlerbirliği'nin de teknik direktör değişikliğine gideceği iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Gençlerbirliği kötü saha sonuçları nedeniyle Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Uzun süre sonra Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği ilk 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi.