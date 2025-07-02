Süper Lig ekibinde yaprak dökümü! 7 oyuncu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon için önüne Avrupa hedefi koyan Çaykur Rizespor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lacivert-yeşilli ekip, Rachid Ghezzal ve Abdülkadir Ömür'ün de aralarında bulunduğu 7 futbolcuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Rizespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yeşil-mavili formamız altında başarıyla görev yapan kaptanımız Tarık Çetin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ayberk Karapo ve Ivo Grbic’in sözleşmeleri sona ermiştir. Oyuncularımıza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."