Süper Lig ekibinden 3 yıllık imza!

Gaziantep Futbol Kulübü, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Drissa Camara'yı kadrosuna kattı.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törende 23 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Drissa Camara’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

CAMARA KİMDİR?

18 Şubat 2002'de dünyaya gelen Drissa Gui Camara, futbola İtalya’da US Audace altyapısında başladı.

Gelişimini Parma altyapısında sürdürdükten sonra A takıma yükselen Camara, Serie A ve Serie B'de forma giydi.

Camara, merkez orta saha başta olmak üzere 10 numara ve kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Kariyeri boyunca 105 resmi maça çıkan, 22 gol attı ve 7 asist yaptı.