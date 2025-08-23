Süper Lig ekibinden Vincent Aboubakar sürprizi!

Kocaelispor, deneyimli Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.

Africafoot'ta yer alan habere göre; Kocaelispor, geçtiğimiz kış transfer döneminde de ilgilendiği 33 yaşındaki oyuncuyla yeniden görüşmelere başlandı.

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

Kocaelispor Yönetimi, transferi bitirme konusunda daha umutlu. Şu anda serbest statüde bulunan Aboubakar, son olarak küme düşen Hatayspor'da forma giymiş ve sözleşmesini feshetmişti.Kamerun'un kaptanlığını yapan golcü futbolcu için en büyük engel ise maaş beklentisi. Kocaelispor ile Aboubakar cephesi arasındaki pazarlıklar, oyuncunun talep ettiği ücret nedeniyle henüz sonuçlanmadı.

Resmen açıklandı! Edson Alvarez Fenerbahçe'de

Dünya devleri Yusuf Akçiçek'e kanca attı! Teklif edilen rakamı duyanlar inanamadı

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!