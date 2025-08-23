Süper Lig ekibinden Vincent Aboubakar sürprizi!

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibinden Vincent Aboubakar sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transferde bir kez daha harekete geçti. Yeşil-siyahlılar daha önce gündemine aldığı Vincent Aboubakar için tekrar girişimlerine başladı.

Kocaelispor, deneyimli Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.

Africafoot'ta yer alan habere göre; Kocaelispor, geçtiğimiz kış transfer döneminde de ilgilendiği 33 yaşındaki oyuncuyla yeniden görüşmelere başlandı.

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

p.jpeg

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesiTransferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

Kocaelispor Yönetimi, transferi bitirme konusunda daha umutlu. Şu anda serbest statüde bulunan Aboubakar, son olarak küme düşen Hatayspor'da forma giymiş ve sözleşmesini feshetmişti.Kamerun'un kaptanlığını yapan golcü futbolcu için en büyük engel ise maaş beklentisi. Kocaelispor ile Aboubakar cephesi arasındaki pazarlıklar, oyuncunun talep ettiği ücret nedeniyle henüz sonuçlanmadı.

Resmen açıklandı! Edson Alvarez Fenerbahçe'deResmen açıklandı! Edson Alvarez Fenerbahçe'de

Dünya devleri Yusuf Akçiçek'e kanca attı! Teklif edilen rakamı duyanlar inanamadıDünya devleri Yusuf Akçiçek'e kanca attı! Teklif edilen rakamı duyanlar inanamadı

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!

Son Haberler
Yapay zeka öğretmenliği yeniden tanımlıyor
Yapay zeka öğretmenliği yeniden tanımlıyor
Arkadaşını öldürdü intihar etti
Arkadaşını öldürdü intihar etti
Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?
Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?
Memur maaşı zammı için kritik toplantı başladı
Memur maaşı zammı için kritik toplantı başladı
Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı
Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı