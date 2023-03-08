Volkan Demirel'e Sarı Lacivertliler teklif yaptı. Süper Lig'e dönmesi gündemde

Hatayspor'un, Süper Lig'den çekilme kararı sonrası gözler teknik direktör Volkan Demirel'e çevrildi.

Birçok oyuncusu farklı takımlara kiralanan Hatayspor'da Volkan Demirel'e de talip çıktı.

Sezona Serkan Delibalta yönetiminde başlayan Hatayspor'da yedinci haftada teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel getirilmişti.

Hataysporlu oyuncular bir çok takımdan teklif alırken Teknik Direktör Volkan Demirel'e de bir teklif geldi.

Ömer Erdoğan’ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlüğe futbolu yeni bırakan Sedat Ağçay’ı getiren Ankaragücü, yine de hoca arayışında.

Sarı-Lacivertliler’in Volkan Demirel’i düşündüğü ve deneyimli teknik adamla bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

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