Süper Lig fikstürünün çekileceği tarih belli oldu

'Trendyol' adıyla sezona başlayacak olan Süper Lig'in fikstür çekim tarihi kesinleşti.

Süper Lig fikstürünün çekileceği tarih belli oldu

2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu.

Fikstür çekiminin 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da yapılacağı açıklandı.

İşte TFF tarafından yapılan açıklama:

''2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Öne Çıkanlar
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Son Haberler
Yoldan çıkıp takla attı. Sürücünün burnu bile kanamadı Güncel
Yoldan çıkıp takla attı. Sürücünün burnu bile kanamadı
İletişim Başkanlığı’ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama Güncel
İletişim Başkanlığı’ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama
Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi Sağlık
Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi
Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi belli oldu Spor
Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi belli oldu
Suriyeli sığınmacı jandarma rozeti ve telsizle video çekti Güncel
Suriyeli sığınmacı jandarma rozeti ve telsizle video çekti
15 Temmuz’da gönderilecek mesajlar neler? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları… Keşfet
15 Temmuz’da gönderilecek mesajlar neler? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları…
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı Spor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı