Süper lig günlüğü

Süper ligde 23. hafta heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Yeni bir oluşum içerisinde olan Beşiktaş, soğuk hava şartlarının etkili olduğu -5 derecede oynanan Sivasspor maçını 2-0 galibiyetle tamamladı. En son 30 Eylülde Kayserispor’u 3-0 yenerek deplasmanda 3 puan alan Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle deplasmanda 3 puan hasretine son verdi. Çok etkili bir oyun oynamadı ama deplasmanda son zamanlarda izlediğim en derli toplu Beşiktaş sahadaydı. Özellikle ilk yarıdaki topa sahip olarak oynanan oyun geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Arthur Masuaku müthiş oynadı. Son zamanlarda taraftarla arasında sıkıntılı süreçler yaşanmıştı, Sivasspor maçında hem defansta hem hücumda mükemmel oynadı. İlk golü kusursuz hazırladı, soldan 2 oyuncuyu soğuk kanlı bir şekilde geçerek yaptığı orta ilk golü getirdi. Ne kadar teknik ve kaliteli oyuncu olduğunu gösterdi. Beşiktaş takım olarak savunma yapmayı başardı. Rakibe çok az pozisyon verdiler. Sahanın iyilerinden Alex Oxlade Chamberlain ilk yarı çok iyi oynadı. Ole hocayla beraber tekrar forma şansı yakaladı ve yakaladığı şansı çok iyi değerlendir. Joao Mario’da maçın iyi performans gösteren oyunculardan biriydi. Son dakikalarda iyi oyununu golle süsledi. Takımın en kötüsü net Ciro Immobile’dir. Sahada varlığı ile yokluğunu fark eden yoktu. Beşiktaş çok değerli 3 puan kazandı. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe Alanyaspor engelini rahat geçti. İlk yarıda bulduğu 2 golle sonuca gitmeyi bildi. Rakibine pozisyon vermeden net bir galibiyet aldı. Devre arasında transfer edilen Anderson Talisca ne kadar doğru tercih olduğunu gösterdi. Attığı kafa golünü ve benzerlerini bu sezon sürekli izleyeceğiz. Bu tür kafa vuruşlarını çok iyi yapıyor. Fenerbahçe takım olarak kritik virajı hatasız döndü. Edin Dzeko çok büyük karakter. Çok büyük lider. Çok büyük oynuyor. 39 yaşına gelmiş adam çok hareketli oynuyor. Kendi arkadaşlarına duvar oluyor, ara pası atıyor. Gol atamadı ama takımının en iyisiydi. Oyun görüşü harika. Bağlantı oyunu süper yapıyor. Bakalım kaç yaşına kadar oynayacak. Galatasaray-Adana Demirspor spor maçı yarıda kaldı. Maçın başında Mertens’e verilen penaltı, verilen bazı hatalı kararlar sonucunda Adana Demirspor sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı. Mertens’e verilen penaltı çok komik. Bu kadar da olmaz. Pozisyonu defalarca izledim penaltı ile uzaktan yakından alakası yok. Bu olay yakışmadı Kara bir leke çalındı. Ülke futbolu nereye gidiyor. Maç ile ilgili karar önümüzdeki günlerde açıklanır. Beşiktaş’ın efsane oyuncu Sergen Yalçın‘ın bir süredir tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.