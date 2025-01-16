Süper Lig hakemi testi geçemedi. Alt liglerde maç yönetecek

Kaynak: Sözcü
Süper Lig hakemi testi geçemedi. Alt liglerde maç yönetecek

Süper Lig’de maç yöneten hakemlerden Erkan Özdamar, MHK’nin yaptığı atletik testi geçemedi. Özdamar’ın sezonun geri kalanında alt liglerde maç yönetmesi bekleniyor.

Merkez Hakem Kurulu, hakemlere dün atletik test yaptı. Belçikalı danışman Prof. Dr. Werner Helsen’in yer almadığı koşuya Cem Satman nezaret etti.

Sözcü’de yer alan habere göre, Süper Lig’de son iki hafta üst üste maç verilen Erkan Özdamar testi geçemedi. Bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamlayan Erkan Özdamar'ın talimat gereği klasman düşürülmesi gerekiyor.

Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka raporlu oldukları için teste girmedi. Bu isimler mazeret bildirip haftaya koşmak istediklerini belirtti.

YAŞAR KEMAL UĞURLU YİNE KATILMADI

Yaşar Kemal Uğurlu geçen sezon da raporlu olduğu için hiç koşmadan maç yönetti. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu’nun uzun süreli mazeret bildir mesi ya da hakemliği dondurması gerekiyor.

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