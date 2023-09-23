Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 6. hafta maçları ile devam ediyor. İşte karşılaşmaların programı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'de 6. hafta maçları oynanacak. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez değerlendirmelerini yapacak.

İşte maçların programı;

BUGÜN
17.00 Çaykur Rizespor-Sivasspor: Turgay Beşyıldız
17.00 Pendikspor-Fatih Karagümrük: Abdullah Şaşkın
20.00 Antalyaspor-Samsunspor: Mirza Şeker
20.00 Başakşehir-Galatasaray: Sedat Kaya

PAZAR
17.00 Beşiktaş-Kayserispor: Gürel Yurttaş
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
20.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Mirza Şeker

PAZARTESİ
20.00 Hatayspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

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