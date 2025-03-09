Süper Lig karşılaşmasında korkutan anlar! Ambulans sahaya girdi

Sivasspor'da golcü futbolcu Rey Manaj, Göztepe maçının 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Bilinci kapalı olan Manaj, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelmek için sahaya çıktı. Müsabakanın 3. dakikasında Efkan Bekiroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada altıpas üzerinde Rey Manaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Kafa vuruşu sonrası Koray Günter ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj, oyuna devam edemedi. Bilinci kapalı olan Manaj için sahaya ambulans girdi ve oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Manaj'la ilgili bilgi veren yayıncı kuruluş, deneyimli golcünün bilincinin açıldığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

MANAJ'IN YERİNE GİREN OYUNCU DA AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Manaj'ın yerine 9. dakikada Simic girdi. Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Simic de 32. dakikada Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpıştı ve Sırp futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.