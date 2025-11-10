Bahis soruşturması kapsamında; İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 4 isim için tutuklama kararı verilirken Yasin Şen, Şenol Bektaş, Sabri Emre Tekin, Miraç Yıldırım, Cihat Buyurgan ve Mustafa Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAHİS SORUŞTURMASINDA 1 BAŞKAN VE 3 HAKEM TUTUKLANDI

Tutuklama kararı çıkan isimler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ile Yakup Yapıcı yer aldı.

HT Spor tarafından ulaşılan İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında açıklanan karar şu şekilde:

"Şüpheli Murat ÖZKAYA’nın futbol ilgililerinden yer alan futbolcu, hakem, kulüp başkanı, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin rüşvet veya nüfuz karşılığı futbolu yönlendirmesinin önüne geçmek amacıyla, şüpheli Murat ÖZKAYA’nın Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor futbol takımı başkanı olduğu, yöneticiliğini yapmış olduğu futbol kulübü adına müsabaka sonucunu etkileme teklifi aldığına dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, bu şüpheyi doğrulayan delillerin bulunduğu, şüphelinin daha önce de aynı kapsamda araştırma dosyasında ifadesine başvurulduğu, şüphelinin müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğuna yönelik beyan ve belgelerin bulunduğu, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu, şüphelinin eylemlerinin suç vasfı itibariyle adli kontrolün yetersiz kalacağı, şüphelinin delilleri karartma veya gizleme olasılığının olması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmiş, yapılan sorgusunda suçlamayı kabul etmediği görülmüştür.

TUTUKLAMA TALEBİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE TUTUKLAMALARINA,

VEYA ADLİ KONTROL ALTINA ALINMALARINA DAİR KARAR

1- Şüpheli Murat ÖZKAYA yönünden:

2- İncelenen dosya kapsamına göre; şüpheliye isnat edilen suçun niteliği, cezasının üst sınırı, şüphelinin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve mevcut delil durumu dikkate alınarak, şüpheli Murat ÖZKAYA’nın üzerine atılı bulunan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11/1-2 maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA,

Tüm delillerin toplanmış olması, dosyada yer alan belgelerin değerlendirilmesi sonucunda şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelinin eylemine uyan 6222 sayılı Kanun’un 11/2 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 38. maddesi gereğince azmettirme suretiyle “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçundan TUTUKLANMASINA,"

Ayrıntılar birazdan...