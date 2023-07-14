Süper Lig kulüplerine UEFA şoku

UEFA Mali Disiplin Kurulu 2022-2023 sezonunun bitmesinin ardından incelemede bulunduğu kulüpler hakkında açıklamada bulundu.

İşte UEFA'nın kulüplerimiz ile ilgili yaptığı açıklamalar:

BEŞİKTAŞ

Belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezon da devam edecek.

TRABZONSPOR

Başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon Euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon Euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

BAŞAKŞEHİR

2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

KONYASPOR

Küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin Euro para cezası aldı.

DİĞER AVRUPA KULÜPLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMALAR

Royal Antwerp, Trabzonspor ile birebir aynı kurallara ve mali yükümlülüklere tabi tutuldu.



Barcelona 500 bin Euro, Manchester United 300 bin Euro, APOEL, Porto, Anderlecht kulüpleri 100 biner Euro ceza aldı.



Beşiktaş dışında Milan, Monaco, Roma, Inter, Olimpik Marsilya ve PSG de anlaşma şartlarını birebir yerine getirdi. Ancak, bu kulüplerin izlemesi de devam edecek.



Lille ise üst üste sezonlarda anlaşma şartlarını yerine getirdiği için mali izlemeden çıkarıldı.